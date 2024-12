Betty Cruz regresó al taller de bicicletas de César García en busca de una respuesta a su propuesta indecente para repetir la noche de pasión que tuvieron hace un tiempo “Quería saber si habías pensado en la inquietud que te dejé ayer”, sugirió.

Pero César se sinceró: “Mira, Betty, respecto a lo que pasó entre nosotros, prefiero voltear la página así, sobre todo después de la muerte de mi compadre Gaspar. Siento que tenemos responsabilidad”. Aunque Betty no se dio por vencida: “¿Tú estás loco? ¿Qué tendrá que ver eso? Gaspar se murió por la cantidad de colesterol que tenía en las arterias, que justo le pasó factura el día de la bicicleteada”.

Aunque César se mantenía en su postura: “Bueno, como haya sido. Pero eso me sirvió para preocuparme más por mi mujer y gracias a eso hemos estado bien por años”. Y, la siguiente declaración de Betty lo haría dudar: “No me cuentes cuentos porque tú no puedes estar bien con una loca. Creo que todo esto no son más que excusas para no dar el paso. ¿Ya te olvidaste de lo bien que lo pasábamos?”.

Y César parecía estar a punto de caer al responderle: “Imposible olvidar”.

Pero, justo en ese momento fueron descubiertos por Vilma. “¿Imposible olvidarte qué?”, les cuestionó, dejándolos EN SHOCK con su presencia.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de "Pobre Novio" están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.