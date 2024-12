Eduardo Salazar se enteró que su prometida Isabela Thompson había salido A SOLAS con Santiago García a recoger su auto del depósito municipal. Así que tomó las llaves de su auto y se enrumbó a darles el encuentro. Una vez ahí, los vio MÁS CERCA de lo que deberían estar dos personas que acaban de conocerse, así que optó por encararlos.

“Isabela, ¿todo bien?”, fue lo primero que le preguntó. Y, al tener una respuesta afirmativa, se bajó del auto para unirse a la aparente amena conversación.

Pero cuando esta se acabó le pidió a Santiago que se quede para conversar un tema serio. Y, una vez que vio a Isabela irse, Eduardo aseveró: “Mira Santiago, yo puedo parecer un poco distraído, un poco pavo, un poco lorna, está bien. Pero no soy ningún tarado, a mí no se me escapa una”.

Aunque Santiago se mostró confundido: “Ya, ¿y?”. “¿Qué te pasa con Isabella? ¿Será que te estás confundiendo con mi novia?”, le preguntó directamente Eduardo, dejando con la boca abierta al pobre novio.

Pero no terminó ahí. Eduardo le lanzó una última advertencia para que se aleje de Isabela: “No muerdas la mano que te da de comer. Santiago, no me juegues chueco porque tú a mí no me conoces. Entonces, mejor cada uno a su lugar y estar concentrados en la rifa porque hay trabajo, mucho trabajo, así que a trabajar. Vamos”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.