Betty Cruz aprovechó que su ex mejor amiga Vilma Rossi salió a hacer algunos mandados para visitar a su esposo César García en el taller de bicicletas que tiene frente a la bodeguita. “Te traje este regalito. Es que estaba en mi casa y pensé: “Este hombre debe tener hambre”. Así que aproveché y te preparé este bocadillo. ¿Reconoces el olorcito?”, le preguntó coquetamente la mujer.

Una vez abrió la bolsa, César notó que eran sus empanadas favoritas y las devoró en poco tiempo.

Ese lapso fue aprovechado por Betty para hacerle recordar el momento de PASIÓN que vivieron anteriormente: “Ahora que te veo dando esos mordiscos así. Me acuerdo de esa vez, cuando tuve que hacer mi primer despacho grande de empanadas y te pedí que me ayudaras y fuimos a hacer la entrega juntos y lo entregamos, lo entregamos todo toditito. Lo que pasó ese día jamás lo olvidaré, ¿tú sí?”.

El papá de Santiago se mostró EN SHOCK ante el recuerdo y le respondió: “No, eso fue un error del momento, algo que nunca debió pasarse”.

Pero Betty no se dio por vencida y le hizo una PROPUESTA INDECENTE: “Yo sé que tú no me has olvidado. Lo veo en tus ojitos libidinosos y ya estamos grandes para seguir escondiéndonos. César, tú siempre me has gustado, y si tú me dices “salta”, yo te salto encima, voy con todo”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.