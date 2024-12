Eduardo Salazar se enteró que su prometida Isabela Thompson había cometido UNA LOCURA junto a Santiago García: dejar su carro estacionado en un lugar -aparentemente- prohibido para llegar a tiempo a la entrevista en televisión. Pero no solo eso, sino que corrió 10 cuadras en tacones para conseguirlo.

Al escuchar su historia, Eduardo NO creía lo que estaba escuchando. “¿Dejaste tu carro tirado y corriste 10 cuadras con esos zapatos?”, le cuestionó. “Sí, ¿no me crees capaz de correr?”, refutó Isabela. Pero su prometido solo se mostraba sorprendido: “No, pero tú no haces esas cosas, ¿no? O sea correr por la calle con otro hombre, ¿con Santiago?”.

E Isabela, al notar los celos por parte de Eduardo, intentó tranquilizarlo con las siguientes palabras: “Bueno, si lo tengo que hacer lo voy a hacer. Su agenda es mi responsabilidad y lo importante es que llegamos a tiempo de la entrevista. Deberías agradecerme”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.