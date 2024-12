La pequeña Manuela le había confesado a su papá Eduardo Salazar, desde el fondo de su corazón, que NO estaba de acuerdo con que él contraiga matrimonio con su novia Isabela Thompson. Pero, el hombre siguió con los planes de boda, así que sentó a su hija junto a su futura esposa para almorzar y darle la noticia.

“Le pedí matrimonio a Isabella. Sé que no te gusta la idea, pero si me escuchas un momento…”, empezó diciendo.

Al escuchar estas palabras, el corazón de Manuela se estrujó: “Te lo pedí, papá. Te dije que no quería, te pedí que por favor no te casaras. Te lo pedí, papá, fui muy clara. Eres un egoísta, no te importa lo que pienso, solamente piensas en ti.”.

Pero no acabó ahí porque también se digirió a Isabela: “Mi papá no te ha contado lo que pienso yo, no quiero otra mamá, no quiero que se case de nuevo y nadie va a reemplazar a mi mamá, menos tú”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.