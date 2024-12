Marcos llegó hasta la tiendita de Betty para entregarle su bicicleta a Génesis y aprovechó en hablar con ella porque, al parecer, tiene un interés amoroso. Pero, su amena conversación fue interrumpida por Iván.

Y, una vez que Génesis abandonó la tiendita para hacer unas entregas, el hijo de Betty encaró al hijo de Vilma: “Oye, es idea mía, ¿o quieres ganar puntos con Génesis?”.

Pero Marcos NEGÓ absolutamente esa opción: “¿Yo? No”. “¿Por qué te haces el tonto, Marquitos? Te conozco, mírate a la cara, pero no pasa nada, no pasa nada porque a ella no le gustan los quedados como tú, así que no te la gilees más, ¿estamos?”, aseveró Iván.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.