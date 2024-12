Santiago ACEPTÓ encontrarse con Pamela en un lugar público para conversar. Y, una vez sentados en la mesa, la joven se volvió a disculpar por dejarlo plantado en el altar. “Lo reconozco, sé que estuvo mal lo que hice, pero…Pero hice lo que hice porque… Me di cuenta que me había enamorado de Arturo”, sentenció.

Esto rompió aún más el corazón del joven. “¿Enamorada de Arturo? ¿o de su plata? Pamela, me rompiste el corazón, ¿te acuerdas o no?”, explotó.

“Sí, lo sé, me preocupas de verdad. Te conozco, yo sé que ahora me odias, pero también sé que tú no eres así. Tú jamás te hubieras prestado para una cosa así, tú eres discreto, sencillo. Santi, dime la verdad, ¿qué haces metido en esa rifa? ¿qué pretendes?”, le cuestionó. Y Santiago le respondió de manera sincera: “Olvidarte”.

En ese momento, las personas presentes en el café notaron que se trataba de la pareja que se había hecho viral en las redes sociales y empezaron a tomar fotos que pronto se difundieron. “¡La rifa es una estafa! ¡No caigan! Estos dos siguen juntos. ¡Atención, mujeres!”, fue uno de los comentarios. Pero Santiago y Pamela eran ajenos a la situación.

En otro punto de la ciudad, Eduardo e Isabela se enteraban de lo sucedido por las publicaciones en redes.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.