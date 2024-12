La pequeña Manuela Salazar tuvo una conversación con su papá Eduardo sobre lo que estaba sintiendo sobre la relación que él mantiene con Isabela Thompson. “Me da miedo que te olvides de mi mamá”, aseguró la hija.

Conmovido por sus palabras, Eduardo intentó tranquilizarla: “Eso nunca va a pasar. Yo amaba a tu mamá”. Pero Manuela continuaba inquieta y le pidió un enorme favor: “Entonces no te cases con Isabella. No quiero que te cases con nadie, no quiero que Isabela venga a vivir con nosotros, estamos bien los dos solos”.

Y, a lo único que atinó el hombre fue a abrazarla fuerte y decirle “mi amor, tranquila”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

La afortunada mujer que resulte ganadora se hará acreedora no sólo de él como esposo, sino de una serie de fabulosos premios, pero será durante todo este proceso que conocerá a Isabela Thompson (Priscila Espinoza), ejecutiva de marketing de la cual empezará a despertar una atracción inesperada.