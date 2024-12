Pese a los contratiempos, Santiago García pudo llegar a la entrevista en televisión nacional que había pactado Isabela Thompson. Y, una vez junto a las conductoras del programa, fue atacado con diversas preguntas sobre el verdadero propósito de participar en “Se rifa novio”.

En una de ellas, las presentadoras le preguntaron al “novio del Perú” si era feminista. La respuesta de Santiago EMOCIONÓ HASTA LAS LÁGRIMAS a su madre Vilma -que lo veía en televisión desde su casa-.

“A ver, creo que me faltaría un poco más de información para poderte contestar si es que soy feminista o no, pero lo que sí he visto desde muy chibolo es a mi mamá trabajar muy duro y ganar menos de la mitad de lo que gana un hombre y eso sí me parece injusto. Y si estar a favor de que todos tengamos los mismos derechos, sí soy feminista”, aseveró el joven. “Ese es mi hijo”, expresó Vilma alegremente.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.