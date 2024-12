Terminada la exhausta entrevista en televisión nacional, Santiago García optó por tomar aire junto a su mejor amigo Johnny Videla por las instalaciones del canal. Pero, en medio de su conversación, resurgió el tema de Isabela Thompson. “Oye, yo te conozco, y yo sé que te gusta”, aseguró el joven.

Pero Santiago LO NEGÓ tajantemente: “Oye cállate la boca”. Aunque, de igual manera, su mejor amigo le advirtió: “No puedes meterte con ella, no puedes meterte con nadie porque en tu contrato está que no puedes meterte con ninguna chica hasta que acabe la rifa, y menos con tu jefa porque te cuento que, además, es la novia de tu jefe”.

Y, como cereza del pastel, Jhonny aseguró que a Isabela le “brillan los ojitos” al mirar a su mejor amigo. Esto aceleró el corazón de Santiago, quien le preguntó si estaba seguro de lo que estaba diciendo. Pero todo se trató de una broma. “¿Ya ves? Te encanta”, finalizó Johnny.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.