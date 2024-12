Eduardo Salazar encaró nuevamente a Isabela Thompson en su oficina. Pero, esta vez, una declaración del joven encendería las alarmas de la mujer.

Todo empezó cuando Eduardo recibió una carpeta de cotizaciones para una fiesta e Isabela le preguntó para qué evento era. Y, en ese momento, el hombre explotó: “Nuestra fiesta del matrimonio. ¿Te acuerdas que te pedí matrimonio? Aunque de repente se te ha olvidado que estamos comprometidos. ¿O es que ya no te quieres casar conmigo?”.

Después del shock, Isabela solo atinó a responderle: “¿Cómo se te ocurre preguntarme algo así? ¿qué te pasa? Estoy harta de tu actitud, Eduardo, ¿qué te he hecho? Tratas pésimo a todo el mundo, incluyéndome a mí y ahora encima pones en duda mis sentimientos. Cada vez que te molesta me vas a preguntar si me quiero casar contigo”. “Tienes razón, me he portado como un patán”, aceptó Eduardo, en su intento de dejar la tensa situación de lado.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.