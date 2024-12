Tras salir de la casa de los García, Eduardo ENFURECIÓ con Isabela al verla apoyando muy de cerca a Santiago. Y, no dejó pasar la oportunidad para decirle un detalle que había notado desde que empezaron a trabajar con el joven por “Se rifa novio”.

“Ese pata no para de mirarte y a ti te encanta eso”, aseveró el empresario. Sorprendida, Isabela solo atinó a preguntarle: “¿Tú estás celoso? ¿Todo ese maltrato es porque estás celoso?”.

Pero Eduardo no se desviaría del tema principal de la discusión: “No, no estoy celoso. Pero tenemos un gran negocio y este pata se está confundiendo contigo. Cada vez que tú le celebras, le dejas la puerta abierta para que piense que tiene una posibilidad. Lo único que te pido es que te comportes y mantengas tu distancia, por favor”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

