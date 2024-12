Eduardo Salazar EXPLOTÓ de rabia al descubrir que la mamá de Santiago, Vilma, había declarado cosas negativas sobre su exnuera Pamela en televisión nacional y se estaba convirtiendo en portada de los programas faranduleros.

Por eso, el hombre optó por llamar al pobre novio para que tranquilice a su familia y evite hablar frente a las cámaras. “¿Cómo se le ocurre tratar así a la prensa? Nosotros dependemos de ellos. Yo no voy a estar apagando incendios a cada rato. ¿Ustedes saben que esto de la rifa va en serio no? Necesito que entiendan que esto no es un chiste, es un negocio”, aseveró.

Santiago intentó defender a su familia, pero fue en vano. “Mira, Santiago, no podemos pedir disculpas todos los días”, respondió Eduardo.

Así que a Vilma no le quedó otra opción que aceptar su responsabilidad: “Tiene razón, yo la fregué, no lo volveré a hacer”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

