Una vez en casa tras descompensarse en el auto de Pamela, Arturo Thompson llamó inmediatamente a su doctor de cabecera. Y, una vez que lo examinó, no le tenía buenas noticias al hombre. “Deberíamos intentar otros exámenes. Mira, en Estados Unidos yo tengo un amigo que tiene una clínica…”, aseguró el especialista.

Pero la respuesta de Arturo fue un NO rotundo. “Eso ya está zanjado, no quiero más dramas ni falsas ilusiones. Ya acepté mi realidad, yo estoy en paz con eso. No lo quiero intentar, quiero vivir. Por favor entiéndeme. Estos últimos meses quiero vivir en paz. Nadie se debe enterar nadie”, sentenció.

El doctor lo comprendió, pero alguien detrás de la puerta escuchó TODA la conversación. Se trataba de Rosa, su ama de llaves, quien hizo notar su presencia al dejar caer la taza al suelo.

Y, tras pedir explicaciones, Rosa recibió la respuesta MENOS esperada. “Arturo tiene una enfermedad muy seria, le quedan pocos meses. Lo siento, mi hermano, pero es bueno que alguien en esta casa lo sepa”, sentenció el médico.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.