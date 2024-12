Eduardo Salazar llegó hasta el departamento de Isabela Thompson para recogerla e ir juntos al cumpleaños de su suegro. Pero, al entrar al hogar de su prometida, solo encontró a Mónica, su mejor amiga. “¿Isabela?”, fue lo primero que le preguntó.

Y Mónica le confirmó que ya había partido hacia la casa de Arturo, dejando sorprendido a Eduardo. Un poco intrigada sobre la situación de la pareja, la psicóloga de Manuela optó por preguntarle: “¿Pasó algo? Porque la vi de pasadita y no tenía muy buena cara”.

Así que Eduardo abrió su corazón: “Sí, por tema nos peleamos y ahora parece que no quiere ni verme”.

Mónica aprovechó la oportunidad para invitarle una copa de vino al novio de su mejor amiga y sacarle más información. “Estoy celoso. Yo nunca en mi vida he sido celoso, sí ando atento porque sapos hay un montón, pero celoso no, y me he comportado como un cavernícola recién salido de la cueva. Tu amiga tuvo que hacerme el pare porque si no hubiera seguido”, aseguró él.

Ella, sin dudarlo, le respondió: “Mira Eduardo, te voy a decir una sola cosa yo. Tú eres mil veces más interesante y más inteligente, más atractivo, más entretenido, más sexy que el pobre novio. Y además eres real, eres muy real”.

Pero, al notar lo raro de la situación, Eduardo optó por retirarse del departamento. ¿La mejor amiga de Isabela estará ENAMORADA de su futuro esposo?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.