Isabela Thompson convocó a Santiago García a su oficina para tener una SERIA conversación de cómo será, a partir de ahora, el trabajo entre ambos al descubrir que, aparentemente, existen sentimientos fuertes de por medio.

“A ver, Santiago, no nos hagamos los tontos, no es obvio que entre tú y yo hay… ¿Cómo decírtelo?”, empezó Isabela. “¿Nos gustamos?”, precisó Santiago. Y, luego de darle vueltas al asunto en su cabeza, lo aceptó: “Ok sí, sí nos gustamos”.

Pero ahí no terminaba el mensaje de la prometida de Eduardo Salazar: “Está claro que, aunque no es lo adecuado, entre tú y yo hay una atracción. Pero justamente por eso te pedí venir porque necesito que esto se termine y que, a partir de ahora, tú y yo tomemos distancia”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.