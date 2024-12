Isabela Thompson habló fuerte y claro frente a Santiago García, recalcándole que debían alejarse para no confundir los sentimientos y mantener una relación estrictamente profesional. “Eso quiere decir que nada de risitas, ni confesiones, ni estar corriendo por la calle y mucho menos agarrados de la mano”, agregó.

Pero el pobre novio SE NEGÓ. “Entonces nada de mirarnos a los ojos, de contarnos secretos, de pensar el uno en el otro…”, aseveró con una intensa mirada hacia Isabela. “No quiero más comentarios desubicados delante de Johnny, ni miraditas fuera de lugar frente a Eduardo. Acuérdate que él es mi novio y me voy a casar con él, que no se te olvide”, le respondió ella.

Aunque, luego de la afirmación de que a Isabela también le atrae, Santiago le recalcó: “Te gusto, Isabela. Sentimos lo mismo. Porque te miro y me pongo contento porque cada vez que me levanto en la mañana y sé que te voy a ver me late el corazón, ¿quieres que siga?”. “Me tengo que ir, pero muchas gracias por venir Santiago, gracias”, fue lo único que atinó a decir la mujer.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.