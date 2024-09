María Gracia tiene una intensa discusión con su padre por haber estafado a la familia de Felipe Arosamena. Ella está muy indignada, pues defendió a José Antonio cuando todos le estaban dando la espalda. “Yo siempre te defendí, desde el inicio y siempre busqué justificaciones en mi cabeza”, sentenció.

Al verse acorralado, José Antonio comenzó a tratar de justificarse. “Si estoy acá, es por ustedes. Podría estar fuera del Perú campante. Reconozco que me equivoqué, acá estoy, dando la cara”, comentó intentando defenderse. “Nunca pensé que el papá de Felipe podría denunciarme”, agregó.

Gracia expresó todo lo que sentía y no paró hasta su papá entienda que lo que hizo estuvo realmente mal. “Me muero de la vergüenza. Todos mis amigos se van a enterar de esto”, respondió. Por su parte, José Antonio trató de echarle la culpa a Felipe tratando de justificarse, colmando así con la paciencia de Gracia: “¡Esto no te lo voy a perdonar jamás! ¿Sabes qué papá? Me perdiste. Te queda una sola hija que quiere venir a verte, porque Belén no piensa venir”, gritó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.