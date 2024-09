Manuel Gallardo llegó al terminal y Conchita Méndez rápidamente se acercó para mostrarle que estaba tejiendo unas botas para su supuesto bebé. “Manu, ¿te gusta lo que estoy tejiendo? Es para el bebé”, dijo muy contenta. Sin embargo, esto puede llegar a ser muy incómodo para el “Tiburón”, quien le habló fuerte y claro.

“Conchita, ya suficiente con el tema del bebé, ¿no? Ya hablamos sobre ese tema y fui muy claro contigo”, expresó el “jefazo” del Terminal Pesquero. Al ver que Conchita no entendía de razones, alzó un poco la voz. “¡Hasta que no vayas conmigo al ginecólogo no quiero que me hables de hijos y mucho menos aquí en el trabajo!”, sentenció.

Es así como llamó la atención de Salvador Gallardo, quien se encontraba muy cerca del lugar. “Perdón, no entiendo nada. ¿Qué está pasando?”, preguntó. Conchita aprovechó la oportunidad para hacerle saber que está embarazada de su padre. “Que tu papá me ha hecho un hijo y se está haciendo el desentendido”, manifestó. “¿Qué pasa, tiburón? No puedes hacerle eso”, acotó Salvador indignado por la acción de su padre.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.