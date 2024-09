Conchita Méndez tuvo una fuerte conversación con Manuel Gallardo, debido a que el emprendedor no le envío rosquitas. “Aló, Manuel, te pasaste de frío. Estoy congelada con tu actitud, ¿cómo es posible que me mandes las rosquitas con un delivery y no puedas venir tú mismo?”, expresó Conchita.

“Ay Conchita, mira no tengo tiempo. Tú querías rosquitas, ¿verdad? Pues ahí las tienes”, respondió Manuel bastante mortificado. “Pero ni siquiera me has preguntado cómo estoy, cómo está tu hijo, nada. No te interesamos nada”, sentenció Conchita indignada. “Mira, no voy a caer en tu juego”, contestó Manuel molesto.

Por su parte, Conchita siguió insistiendo con lo del bebé. “Bueno, entonces yo te cuento que hace unos días me hice una ecografía y ya nuestro bebé tiene todo su cuerpecito, sus órganos formados, su naricita que se parece a la tuya”, sentenció. Manuel enfureció. “Ay ya Conchita, no te creo nada, ni tampoco quiero seguir escuchando tus alucinaciones. Por favor, déjame tranquilo, y piensa las cosas antes de hacerlas, porque te vas a quedar sola. Todo el mundo se va a alejar de ti”, acotó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.