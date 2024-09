Don Bernardo se acercó con Margarita para darle las quejas que recibió de La Cocó sobre los enfrentamientos que ha tenido con Belén Rizo Patrón. “Tú y yo tenemos pendiente una conversación”, dijo muy serio el panadero. Sin embargo, parece que Margarita no se lo tomó del todo bien. “Hablemos pues, ¿qué te dijo la vieja del costado?”, sentenció.

En ese instante, Don Bernardo defendió a La Cocó. “En primer lugar, tiene un nombre: se llama Cocó, Socorro. Puede ser un poquito mayor que yo, pero no es vieja. Segundo, me contó que tú de nuevo has molestado a su nieta Belén, ¿hasta cuándo vas a seguir con eso, Margarita?”, expresó.

Después de una intensa conversación, Margarita comenzó a aceptar sus errores. “Sí, sé que la fregué. Y perdón, perdón porque tengas que pasar un mal rato por mi culpa”, expresó. “Es que tienes que entenderme abuelo, siento demasiada pena. Pero tú no tienes nada que ver, tú no tienes la culpa, eres el mejor”, añadió.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.