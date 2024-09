Después de varios días, Belén finalmente se animó a hablar con su familia acerca de lo que sucedió con Benjamín y explicó el por qué terminó su relación. “Es que no puedo creer lo que ha hecho Margarita, se pasó”, explicó Techi. La Cocó no se quedó atrás y también dio su punto de vista. “Bueno y ese muchachito que parecía tan lindo, universitario, con su carrito”, contó la abuelita de las Rizo Patrón.

Belén siguió entrando en detalles y aseguró que es del calibre de Margarita. “Una mala persona, igual o peor que Margarita”, narró la jovencita. Cocó cree en las palabras de su nieta y mencionó lo siguiente: “Macabra, esa es la palabra, macabra. Sí, esa muchachita, la verdad es que nunca fue Santo de mi devoción. ¿Le han visto dónde le llega el uniforme? Qué exhibicionista”.

Techi insistió en saber cómo es que se encontraba su pequeña después de todo. “Quiero que me cuentes cómo estás tú”, manifestó. Es ahí cuando la pequeña expresó su sentir: “Ahora estoy bien. En su momento me sentí muy triste y muy humillada”.

Incluso Cocó se animó a dejarle un gran consejo. “No, no tienes que sentirte humillada, mi amor, lo que pasa es que eres muy ingenua, muy ingenua. Tú no tienes que sentirte avergonzada, sino con rabia. Y no te achiques ante esa muchacha ni medio centímetro porque no te llega ni a los talones. Y en cuanto a Benjamín, él se la pierde. La verdad es que no era tan guapo o ese perfume barato sin clase”, expresó la abuelita.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.