En el capítulo 86 de “Pituca sin Lucas“, María Gracia Rizo Patrón descubrió que su papá José Antonio -quien está detenido en la cárcel- también estafó a la familia de su prometido Felipe Arosemena. Y, más allá de apoyar a su pareja, enfureció contra él al saber que sus padres habían entablado una nueva denuncia contra su progenitor por desaparecer con su dinero.

“¿No querías hacerme daño? Entonces por qué no convenciste a tu papá para que no haga una denuncia. Tú y yo nos vamos a casar. Pensé que tus papás me querían. Felipe, es mi papá. Yo soy la futura nuera de tus papás. ¿Por qué no esperaron que esto se resuelva cuando mi papá salga de la cárcel? No entiendo. Tu familia sabe por todo lo que hemos pasado. No los entiendo y no quiero verlos nunca más”, reclamó la joven, sin darle opción a Pipo de responderle.

En tanto, Belén Rizo Patrón vivió un ROMÁNTICO momento al lado de Franco Gallardo. Ambos, en medio de una conversación, confesaron sus verdaderos sentimientos por el otro. La joven no desaprovechó la oportunidad y le preguntó: “Franco, ¿quisieras ser mi enamorado?”. Sin poder creerlo, el hijo del “Tiburón” respondió:“Belén, obvio, claro que sí quiero ser tu enamorado. Llevo esperando esto hace 840 mil años. Te prometo que te voy a cuidar siempre”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.