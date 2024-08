Este viernes 30 de agosto se transmitió el nuevo episodio de “Pituca sin Lucas”. En esta edición, Techi encaró a Manuel para reclamarle por el embarazo de Conchita. “Explícame algo entonces. ¿Conchita está embarazada de quién? ¿Del espíritu santo?”. Pero él se tomó el tema un poco más relajado y le explicó todo: “Ay, Techi. Ya te fue con el cuento y tú le creíste. Mira Conchita anda bien deschavada. Se quitó el vestido de casada y se puso el de maternidad. Yo la verdad no le creo nada. Y, si de verdad está embarazada, yo no tengo nada que ver en eso”.

Una vez en el Terminal Pesquero, Techi se encontró cara a cara con Conchita y le dijo un par de cosas: “No me interesa de quién es tu bebé. Ese no es mi problema”. Pero Conchita tampoco dejó pasar la oportunidad: “Tienes razón, ese es problema mío y de Manuel. Es preocupante que no sepas nada de tus hijas”.

Ese comentario enfureció a Techi, quien le exigió que no mencione a sus hijas. “Con mis hijas no te metas. Basta. Ya te dije que no te metas con mis hijas”.

Por otro lado, Felipe se reunió con Micaela en una cafetería. El joven se mostró preocupado y se desahogó con su amiga. “No se lo puedes decir a nadie. Y aunque tiene que ver con Gracia, no quiero que pienses que soy un pesado que siempre repite las mismas cosas (…) Entre las personas que están denunciando al papá de Gracia también está mi papá. Mi futuro suegro también estafó a mi papá…”.

Revive el capítulo 85 de “Pituca sin Lucas” vía YouTube

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.