Techi De La Puente NO SOPORTÓ que Conchita se meta con sus hijas, así que le advirtió que hable con más cuidado de su familia. “Seguro estás picona porque Manuel y yo estamos esperando un bebé“, había dicho la mujer. Pero Techi no se dejó y le respondió: “No me interesa de quién es tu bebé. Ese no es mi problema”.

En ese momento, Conchita se tomó la situación más personal. “Tienes razón, ese es problema mío y de Manuel. Es preocupante que no sepas nada de tus hijas”, sentenció.

Pero, al escuchar la mención de sus hijas, Techi enfureció: “Con mis hijas no te metas. Basta. Ya te dije que no te metas con mis hijas”.

Aunque Conchita no se detuvo. “Está bien, pero entre Manuel y José Antonio te están exprimiendo toda la energía. ¿No te das cuenta cómo estás toda pálida? Sería bueno que te quedes con José Antonio, total, es tu marido y además es el padre de tus hijas. Pero Manuel es el papá de mi bebé”, finalizó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.