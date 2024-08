Manuel Gallardo no quería dejar ni un cabo suelto; por eso le dijo TODA LA VERDAD a Techi De La Puente. Durante su conversación en el balcón, el “Tiburón” intentó hacerla entender de que el bebé de Conchita no es suyo.

“Ay, Techi. Ya te fue con el cuento y tú le creíste. Mira Conchita anda bien deschavada. Se quitó el vestido de casada y se puso el de maternidad. Yo la verdad no le creo nada. Y, si de verdad está embarazada, yo no tengo nada que ver en eso”, sentenció.

Pero Techi no estaba tan convencida de ello. “Yo no sé. Conchita es una mujer muy sexy y siempre te está coqueteando. Como tú la conoces bien a fondo, me imagino que la debes estar extrañando. Porque yo, frente a ella, soy una monja aburrida, pituca y casada”, refutó.

En ese momento, Manuel intentó convencerla con piropos. “Mira, mi vecina hermosa: Tú eres la monjita más ricotona de todo el convento. A ti no te cambio por nadie”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.