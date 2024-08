Techi De La Puente encarará a Manuel Gallardo tras enterarse del embarazo de Conchita Mendez. En el capítulo 85 de “Pituca sin Lucas“, la madre de las Rizo Patrón tendrá una tensa conversación con su vecino, a quien le tiene mucho cariño.

El “Tiburón” intentó convencer a Techi de que el tema del bebé de Conchita era un malentendido. “Yo no he tocado a ni una otra mujer que no seas tú“, aseguró. Pero la mujer le responderá con todo: “Explícame algo entonces. ¿Conchita está embarazada de quién? ¿Del espíritu santo?”.

En tanto, Benjamín regresará a la casa de Belén para pedirle disculpas nuevamente. “Así como perdonaste a Franco, perdóname a mí”, rogó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.