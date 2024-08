Conchita no soportó el atrevimiento de Goyo y lo botó de su casa. La empresaria del Terminal Pesquero se enteró de que su supuesto amigo estaba armando un complot contra su amado Manuel, así que tomó acción.

Ambos habían tenido una dura discusión porque ella le mintió sobre la paternidad de su “bebé” y él queriendo sacarlo de la presidencia de la asociación de trabajadores del Terminal. “Si tú te olvidas del tema de Manuel y no lo molestas más, yo me olvido del tema que quieres hacerle. Asunto zanjado, no pasó, no sucedió jamás, ya está“, le propuso.

Pero el joven se negó. “¿Qué? Oye yo no me vendo, tengo principios y valores”, sentenció.

Al escuchar su negativa, Conchita no encontró más opción que cortar cualquier tipo de relación con su amigo y lo botó de la casa.

El más triste con la decisión, en definitiva, fue Enrí. “Goyo, por favor, no te vayas, no te vayas”, suplicó. Pero Goyo estaba decidido a abandonar la casa de Conchita al sentirse utilizado. “Ya suéltame, decisión tomada. Ya escuchaste a Conchita y yo tengo mis principios y mis valores también”, se despidió.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.