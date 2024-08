Techi se llevó a la pequeña Piedad para tener una seria conversación en su habitación, después de que se escapara de la casa familiar sin decir ni una sola palabra a ninguna de sus hermanas.

La madre le hizo entender a su hija toda la preocupación que vivió la familia Rizo Patrón en su ausencia. “Hija nos tenía muy preocupados a todos, amorcito. ¿Cómo se te ocurre haberte ido así? Tienes 10 años todavía”, le recriminó dulcemente.

Con su edad, Piedad no tenía conciencia del problema que había armado con su decisión y se disculpó. “No sabía que me iba a demorar tanto y el penal quedaba muy lejos y el taxista no sabía cómo venir acá”, se excusó.

Pero Techi quería hacerle entender que no está bien tomar decisiones que la pongan en peligro. “Amor, los niños no pueden estar en la calle solos y menos de noche. ¿Qué pasa si te pasaba algo? Me muero amor, yo me muero”, contestó.

Por eso, Piedad simplemente expuso sus razones para huir de casa: “Mamá, yo hice esto porque quería ver a mi papá, porque necesitaba saber dónde está, cómo está. Yo quiero verlo, que me agarre la manito, verle su carita y hacerle preguntas y que me responda, no tú”.

En ese momento, Techi se dio cuenta que alejar a Piedad de su papá no era el camino correcto, así que le planteó una solución. “La próxima vez que vaya voy a averiguar cómo es todo el trámite para que puedas ir. Pero, escúchame amor, de ninguna manera tu papá se va a olvidar de ti”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.