Belén y Gracia, junto a Franco y Salvador, llegaron hasta los exteriores de la cárcel donde está recluido José Antonio, el padre de las Rizo Patrón. Las hermanas tenían la esperanza de ahí encontrar a Piedad, quien huyó de casa para buscar a su papá.

Una vez ahí, Belén y Franco se bajaron del auto para preguntar por la pequeña a la seguridad del recinto. Por ende, Gracia y Salvador se quedaron solos en la camioneta. “¿Ay, Dios mío, dónde estará Picky? ¿Por qué nos tienen que pasar estas cosas en serio?”, dijo Gracia en medio de la desesperación.

Salvador intentó tranquilizarla. “Sí, yo sé, la están pasando difícil, pero ustedes han sabido salir adelante, lo importante es que se quieren un montón”, aseveró. “Si Picky no aparece, te juro que no sé qué hacer, yo me muero”, agregó Gracia. “Va a aparecer, te prometo que va a aparecer de todas maneras”, le respondió su vecino.

Al ver todo el apoyo que le estaba dando, Gracia no dudó en agradecerle. “Salva. Te quiero mucho”, dijo.

La tensión dentro del auto aumentó en ese momento y ambos se acercaron para darse un beso; pero fueron interrumpidos por Belén y Franco, quienes les comentaron que no había rastros de Picky.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.