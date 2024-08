Conchita les confesó a Goyo y Enrí que Manuel ya sabe que el “bebé” que está esperando es de él. Esta noticia sorprendió a los amigos, porque, desde un inicio, las fechas no coincidían y tendría que ser del estafador Esteban.

Pronto, ambos notaron que todo se trataba de un plan de Conchita para recuperar al “Tiburón” Gallardo. Eso enfureció a Enrí, quien rápidamente le reclamó a su amiga: “Mira Conchita, tienes que bajar las revoluciones, estás hiperventilada, tienes que sacarte de la cabeza eso de que el hijo es de Manuel y sacar bien las cuentas”.

Goyo también se mostró en desacuerdo con la situación. “No, no, yo no estoy de acuerdo, yo pienso todo lo contrario. Conchita pero no le puedes hacer eso a Manuel, es bien feo de verdad”, aseguró.

Pero Conchita también lo encaró. “¿Ay perdón? No seas exagerado, lo hago solamente para que se acerque un poquito más a mí y ya”, aseguró. “Yo no voy a permitir eso, ¿ok? Yo no voy a permitir eso, Manuel es mi amigo y no lo voy a permitir: sobre mi cadáver”, aseveró Goyo.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.