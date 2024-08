Techi De La Puente se cansó de intentar sacarle información a su aún esposo José Antonio Rizo Patrón sobre las estafas que cometió contra algunos de sus clientes. Por eso, le solicitó el divorcio; pero él se niega a aceptar. “No estoy dispuesto a divorciarme”, aseveró el empresario.

La mujer se mostró firme en su decisión y replicó: “¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a retener a la fuerza?”. “No, no se trata de eso. Se trata de saber qué está pasando realmente, por qué me quieres dejar”, le cuestionó José Antonio.

Por eso, Techi se sinceró: “Porque ya no te amo. Y quiero saber por qué me estabas espiando cuando estabas escondido, por qué no fuiste más valiente en dar la cara y preguntar quién era el vecino con el que hablaba en el balcón”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.