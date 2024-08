Conchita visitó la oficina de Manuel por pedido del propio “Tiburón” Gallardo. Él quería descubrir por qué Techi está molesto, e, inmediatamente recibió una respuesta; aunque no la que se imaginó.

“¿Qué fue lo que hablaste con la señora Techi?”, le preguntó Manuel. “Yo no tengo nada que hablar con esa mujer, por Dios”, intentó desviarse Conchita.

Sin embargo, el “Tiburón” Gallardo no dejaría pasar el tema. “Conchita, no te hagas la tonta conmigo. Yo te conozco. La señora Techi estaba molesta y me huele a que tú tienes que ver con eso. ¿Qué le dijiste para que se molestara?”, cuestionó. “¿Estaba furiosa? Bueno nada, le dije la verdad nada más”, respondió Conchita.

Y, ante la insistencia de Manuel, la mujer confesó: “Una verdad tamaño catedral. Manuel Gallardo, estoy embarazada”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.