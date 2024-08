Este miércoles 28 de agosto se transmitió el episodio 83 de “Pituca sin Lucas”. En este nuevo capítulo, Techi De La Puente visitó a su aún esposo José Antonio Rizo Patrón en la cárcel para encararlo por estafar a su consuegro: el papá de Felipe Arosemena, el prometido de su hija mayor María Gracia. “Tú realmente no tienes escrúpulos. ¿Así quieres que te perdone? ¿No era suficiente con todo el daño que le hiciste a nuestras hijas para que ahora hayas estafado a nuestros futuros consuegros?”, le recriminó.

Por ese mismo motivo, la madre de las Rizo Patrón optó por pedirle directamente el divorcio. “Me muero de la vergüenza de tener un esposo ladrón. Me quiero divorciar (…) Ya no te amo“, aseveró la mujer. Pero su aún esposo no la dejaría ir tan fácil. “No es normal que una mujer se quiera divorciar de su esposo que está preso porque le fue mal en los negocios. Todos van a pensar lo mismo que yo: que andas con otro, que tienes un amante”, sentenció.

En tanto, Manuel Gallardo se enteró que su expareja Conchita Mendez está embarazada y que el bebé sería suyo. Sin embargo, el “Tiburón” se mostró escéptico sobre la paternidad del niño. “Conchita, yo no soy estúpido y hace tiempo que tú y yo no tenemos nada de nada”, aseguró.

En tanto, Belén y Franco parecen haber recuperado el tiempo perdido. E, incluso, el joven se animó a darle un tierno regalo a su vecina.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.