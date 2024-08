Este jueves 29 de agosto se transmitió el nuevo episodio de “Pituca sin Lucas“. En el capítulo 84, la desaparición Piedad Rizo Patrón ha desesperado a TODA la familia. Y, a pesar de que sus hermanas Belén y Gracia tenían pistas de dónde podía estar, nadie daba con su paradero final. La madre fue la última en enterarse al no haber estado en casa. “Nuestra Picky se perdió”, soltó La Cocó. “¿Qué? ¿Cómo que se perdió, mamá? ¿De qué me estás hablando?”, se desesperó la mujer.

Por su lado, Belén y Gracia corrieron a buscar a Picky a la cárcel donde está recluido su papá José Antonio, el presunto destino que había tenido la más pequeña de las Rizo Patrón por el deseo de ver cara a cara nuevamente a su padre. “Es súper peligroso que ande ahí por la calle de noche. No, de verdad, le puede pasar cualquier cosa”, aseguró Belén.

Mientras Belén y Franco preguntaban por Piedad a la seguridad del recinto, Salvador y Gracia se quedaron a solas. La joven le agradeció a su vecino por todo el apoyo en este difícil momento: “Salva. Te quiero mucho”. Ese comentario incrementó la tensión dentro del auto y ambos se acercaron para darse un beso; pero fueron interrumpidos.

Una vez que todas se reunieron en casa sin novedades de la pequeña, recibieron la grata sorpresa de ver a Picky sana y salva. “¿Qué pasó? ¿Quién se murió?”, preguntó Piedad inocentemente antes de ser abrazada efusivamente por su mamá, hermanas y abuela.

Aunque, a su regreso, la pequeña le hizo un pedido especial a su madre: “Mamá, yo hice esto porque quería ver a mi papá, porque necesitaba saber dónde está, cómo está. Yo quiero verlo, que me agarre la manito, verle su carita y hacerle preguntas y que me responda, no tú”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.