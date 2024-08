Benjamín regresó hasta la casa de Belén Rizo Patrón para pedirle disculpas nuevamente por el gran error que cometió al intentar hacerle daño como un favor a Margarita. “Yo no quería humillarte, Belén. Yo te lo quería contar el otro día, pero todo pasó tan rápido… y ese imbécil que se metió en medio”, se lamentó el joven.

Pero Belén salió en defensa de Franco, quien últimamente ha sido su mayor soporte. “Ese imbécil, como tú le dices, me defendió. Hizo algo por mí que yo no puedo hacer porque no tengo la suficiente fuerza”, aseguró.

Y, la siguiente frase que salió de los labios de Benjamín la sorprendieron: “Belén, yo te quiero”. Aunque eso no la hizo cambiar de opinión: “Qué forma tan bonita de querer, ¿no? Con mentiras, engaños…”.

En ese momento, Benja abrió su corazón y le contó TODA LA VERDAD. “Todo comenzó por un favor a Margarita, pero luego te conocí y quise deshacer todo porque me enamoré, no lo pude evitar. ¿Por qué crees que se molestó el otro día? Le dije que no iba a seguir con el plan, que me había enamorado de verdad y como Franco la choteó, me quiso fregar contigo…”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.