Goyo llegó hasta la tienda de Don Bernardo para pedirle un gran favor. “No tengo donde dormir y se me ocurrió por ahí… Quizá… Usted me podría alquilar un cuarto dónde quedarme. Apóyeme varón”, suplicó el joven, quien recientemente abandonó la casa de Conchita por pensar distinto a su amiga.

Asimismo, el trabajador del Terminal Pesquero aseguró que paga “a tiempo, soy muy limpio, tengo mi propio jabón y soy muy responsable”.

Pero Don Bernardo se mostró escéptico sobre la idea. “Nunca he alquilado habitaciones aquí en mi casa”, aseguró. Y la intervención de Miguelito lo hizo ceder y aceptar la propuesta de Goyo. “Yo me acomodo donde sea. Yo me conformo con muy poco… Además, soy bueno para el aseo”, enfatizó.

Antes de darle la aprobación, Don Bernardo le hizo prometer UNA cosa. “Está bien. Si necesitas ayuda te la vamos a brindar. Pero, hay algo muy serio que quiero decirte: Yo vivo aquí con mi nieta que es una muchacha joven y, si tú le echas un ojito a esa muchacha, te mato”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.