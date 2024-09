Conchita Mendez está dispuesta a seguir con la mentira de su embarazo y llamó a Manuel Gallardo para chantajearlo y conseguir que vaya a su casa a verla.

Enrí, el mejor amigo de Conchita, llamó al “Tiburón” Gallardo para pedirle que le traiga unos dulces porque eran antojos de su embarazo. “Mira, tú tienes que ayudar a Conchita en estos temas. Tú vives al lado de la panadería, hazte una. Yo no puedo solo con la intensidad de Conchita”, aseguró.

Pero Manuel no quería ceder ante la presión. “Enrí, a esta hora ni siquiera debe haber pan”, aseveró.

Esto enfureció a Conchita, quien le quitó el teléfono a su mejor amigo y habló directamente con el “Tiburón”. “Aló Manu, si no me traes mis rosquitas le voy a contar a tu hijo cuando esté grande que no me quisiste traer mis rosquitas”, sentenció.

Manuel no pudo más con el chantaje de Conchita y le respondió: “Mira Conchita, si acaso estás embarazada, ni siquiera sabemos si ese hijo es mío o no (…) Ya, está bien, te las llevo (las rosquitas)”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.