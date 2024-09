Belén Rizo Patrón sorprendió a su mamá Techi De La Puente al revelarle TODO lo que había pasado en su relación con Benjamín. La mujer se enteró de la noticia por Margarita, así que le pidió explicaciones a su hija.

“¿Por qué todo el tiempo me estás preguntando por los problemas de los demás y no me cuentas los tuyos? Yo te agradezco que siempre me estés apoyando. Soy tu mamá y yo sé que la estás pasando mal. Ya sé que terminaste con Benja”, aseguró Techi.

Belén trató de restarle importancia al asunto. “Ah, sí, pero esa noticia ya es pasada, ya fue. No, no estoy triste. Benjamín es un estúpido, pero estoy feliz de que hayamos terminado ya”.

Pero Techi intentó que su hija abra su corazón con ella. “Hijita, no tienes que hacerte la fuerte. Puedes llorar conmigo”, aseguró. Así que Belén se sinceró: “No tengo pena, mamá. Tengo rabia, eso sí, pero pena no. Margarita le pidió a Benjamín que me conquistara para que Franco dejara de insistir. Y claro, yo, la más ingenua, le creí todo cuando nada era verdad”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.