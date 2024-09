Felipe Arosamena tuvo una llamada con Micaela Gallardo, en la que le contó la conversación que tuvo con María Gracia Rizo Patrón acerca de la estafa que le hizo José Antonio. “Bueno, te quería contar que te hice caso y hablé con Gracia”, comenzó diciendo el estudiante de medicina. “Reaccionó mal, en realidad pésimo se fue en contra de mi familia. Pero yo lo entiendo, es su papá”, agregó.

Micaela intentó consolarlo de la mejor manera, pues entiende el mal momento que está pasando. “Bueno, igual se lo tenías que decir, ¿no? Y tranquilo, ella va a entender que así como no es su culpa lo que hizo su papá, tú no tienes de lo que hizo el tuyo”, comentó. “Es verdad. Gracias. Me hace muy bien escucharte”, mencionó Pipo muy agradecido.

La hija de “El Tiburón Gallardo”, aseguró que no tenía nada qué agradecer, pues los amigos están para apoyarse. En ese momento, Felipe suelta curiosa frase que hace ilusionar a Micaela. “Es cierto. Te quiero mucho”, expresó. “Yo también. Bueno, mi papá me está llamando justo entonces ya tengo que ir a comer, ya me voy”, fue la respuesta de Mica.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.