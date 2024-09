Este miércoles 04 de setiembre se transmite el episodio 88 de “Pituca sin Lucas“. En esta nueva entrega, Manuel Gallardo y Conchita Méndez protagonizarán una fuerte discusión en el Terminal Pesquero.

“¡Hasta que no vayas conmigo al ginecólogo no quiero que me hables de hijos!”, gritó el “Tiburón”, llamando la atención de su hijo Salvador. El galán no dudó en intervenir. “¿Qué está pasando?”, consultó. Conchita aprovechó el momento para confesarle “la verdad”. “Tu papá me ha hecho un hijo y ahora se hace el desentendido”, sentenció.

Por otro lado, María Gracia visitará a su padre en la cárcel para reclamarle por la estafa que le realizó a la familia de Felipe Arosamena. “Papá, ¿cómo pudiste estafar a los papás de Felipe?”, preguntó con lágrimas en los ojos. José Antonio no se justificó y Gracia estalló de furia. “Me muero de la vergüenza. Esto no te lo voy a perdonar jamás”, acotó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.