La situación entre María Teresa y Rafael cada vez se pone más tensa. Esta vez José Antonio fue el intermediario de un contundente mensaje. “Oye rafito, estuve tratando de dejarle la lengua a Techi a ver si me contaba algo del vecino pescador”, comenzó diciendo José Antonio.

“¿Qué te dijo?”, preguntó muy intrigado el abogado. “Me dijo que eran amigos y me paró en seco. Se ha puesto brava Techi y parece que al toque se dio cuenta que tú me habías ido con el chisme y me mandó decirte algo”, comentó José Antonio.

“¿A mí?”, consultó Rafael. “Sí, a ti. Me dijo que tuvieras mucho cuidado, que ella también podía contar algo sobre ti”, sentenció el papá de las Rizo Patrón.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.