Salvador Gallardo finalmente se enteró acerca del supuesto embarazo de Conchita Méndez y le exige a su papá que se haga cargo del bebé que está en camino. Sin embargo, Manuel tiene las cosas claras y se lo explicó a su hijo. “La señora Conchita dice acá que está embarazada, precisamente de dos meses como para que coincidan las fechas…. Ese supuesto hijo es mío. Yo solamente le digo que vayamos al ginecólogo, yo quiero pruebas nada más”, sentenció.

La emprendedora, quien sabe de su mentira, incluso se indignó por las palabras de Manuel. “Mira, si tu papa se hace el desentendido es su problema. Además, sería bueno que ustedes tengan un hermanito, ¿no?”, expresó.

Por su parte, Manuel está muy seguro de lo que está diciendo y no piensa dar su brazo a torcer hasta ver pruebas que indiquen que es el responsable de que Conchita esté embarazada. “Es fácil, Conchita. Vamos al ginecólogo. Pero no te creo nada. Es más, tú no estás embarazada”, manifestó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.