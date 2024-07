Salvador Gallardo está cumpliendo con su palabra. Primero fue donde Felipe Arosamena para disculparse por la pelea y ahora se acercó donde Gracia. Sin embargo, se acaba de enterar que su gran amor está apunto de mudarse con Pipo. “Gracia, quiero hablar contigo”, dijo muy serio. “Todo lo que hice fue de enamorado. Ya sé que la embarré”, señaló.

Sin embargo, Gracia estaba más preocupada por que le cuente acerca del encuentro íntimo que tuvieron. “¿Qué cosa? ¿Qué estamos enamorados y que no estamos juntos porque no soy un pituquito que se forra en plata?”, respondió Salvador de forma sarcástica. “Espero que no te vuelvas a emborrachar y andes ventilando nuestras cosas con todo el mundo”, sentenció Gracia.

Después de aclarar esa situación, Salvador le consultó acerca de su reciente cambio de residencia. “¿Te mudaste por mí?”, preguntó. “Por todo, porque no soporto las peleas con mi mamá, no soporto esto. No doy más, Salvador. Tengo que estar lejos de aquí por un tiempo”, sentenció la hija de Techi. “Yo sé que juntos hubiéramos sido muy felices. Qué pena que no te hayas querido atrever, yo sí me hubiera atrevido”, acotó Salvador resignado.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.