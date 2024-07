María Teresa De La Puente regresó a la oficina de Manuel Gallardo para ver el último pedido que tiene pendiente. Sin embargo, “El Tiburón” no sabe que ella ya sabe que se dio un beso con Loreta. En ese sentido, Techi fue primero con una pregunta directo a la yugular. “Loreta estuvo en la mañana, ¿no?”, consultó.

Fue ahí cuando Manuel Gallardo comenzó a ponerse nervioso. “Sí, estuvo por aquí buscándote por el tema del evento que iba a hacer contigo”, mencionó titubeando. “Es un poco alocada, tu amiga, ¿no?”, agregó. Pero Techi notó su comportamiento . “¿Estás nervioso?”, consultó.

“El Tiburón” no tuvo mayor remedio que confesarle toda la verdad. “Techi, yo quiero ser completamente honesto contigo. Tu amiga está reloca, de repente me agarró y me estampó un beso”, expresó. “Le dejé bien claro que mi corazón tiene dueña”, agregó. Pero como se recuerda, Techi tiene otra versión de la historia. “Ella me dijo otra cosa”, expresó. Ante ello, Manuel le pidió que no le crea a su amiga.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.