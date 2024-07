Salvador Gallardo cumple con su palabra y fue donde Felipe Arosamena para disculparse por todo el escándalo que armó en el evento de Miguelito. La primera impresión que tuvo el estudiante de medicina al verlo, no fue para nada grata. “¿En serio vienes a seguir con la pelea?”, dijo bastante serio. “Solamente vengo a hablar”, respondió Salvador.

“Vengo a pedir disculpas, por lo que pasó, por lo dicho, por el combo. Eso. Es en serio, vengo porque mi viejo me lo pidió. No soy un criminal, se me pasó la mano con el trago”, fueron la disculpas de Salvador con el “doctorcito”. Sin embargo, Pipo lo dejaría en claro que eso no fue lo peor de aquella noche. “Lo más desagradable no fue la pelea, lo más desagradable fue que te pusiste a decir cosas de Gracia y de mí”, sentenció.

Acto seguido, Salvador volvió a disculparse por el bochornoso evento que protagonizaron. “Eso fue una estupidez, te estoy pidiendo disculpas, Felipe”, recalcó. En ese sentido, Pipo aprovechó para darle una advertencia. “Los borrachos también dicen la verdad y si estás enganchado con Gracia, es mejor que te ubiques. Porque la próxima vez así estés borracho, te voy a sacar la mugre”, aseveró.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.