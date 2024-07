La llegada de Conchita al terminal no pasó desapercibida, pues los trabajadores la recibieron la recibieron con halagos. Sin embargo, quien no se mostró muy entusiasmado fue Manuel Gallardo, por lo que la ‘reina del terminal’ no dudó en hacerle una divertida broma.

Conchita entró al terminal con su perro, Francisco Javier, en brazos y en compañía de Enrí y Goyo, lo que provocó los silbidos y comentarios de todos los presente. “¡Que pase la Techi bamba!”, gritó uno de los trabajadores. “Aunque te vistas de seda Conchita te quedas”, comentó otro de los vendedores.

Manuel fue uno de los grandes impresionados con este cambio de vestimenta. “¿Conchita?”, preguntó “El Tiburón”. Sin embargo, Conchita lo interrumpió de inmediato. “Ay, María Consuelo, please. Te doy permiso para que cierres la boca querido darling”, sentenció. “¿Y Manu, te parezco pituca? Quien iba a pensar que tanto discurso de izquierda, terminaste siendo tan arribista”, añadió de forma sarcástica.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.