Conchita Méndez quedó muy admirada del galán que vio en los exteriores del club en el que estaba practicando golf, después de presentarse pudo conocer más al misterioso hombre. “Mi nombre es Esteban Benavides”, comentó. Al sentir el acento extranjero, no dudó en disfrazar a sus amigos como trabajadores personales. “Te presento a Enrí, mi mayordomo y acá Gregorí es mi guardaespaldas”, expresó.

“¿Y vos a qué te dedicas?”, le preguntó Esteban bastante intrigado sobre Conchita. La emprendedora no dudó en hacer decirle una pequeña mentira para impresionarlo. “Tengo una exportadora de pescados y exportamos a Estados Unidas, Malasia, Indonesia”, manifestó. Por su parte, él también le comentó sobre su trabajo y lanzó curiosa pregunta: “Tengo unas transnacionales, ¿venís seguido por acá? Nunca te había visto”

Conchita no pudo parar con las mentiras y decidió inventar cualquier cosa sobre su procedencia. “Vengo del norte… He venido a conquistar la capital”, respondió. Al parecer el galán quedó impresionado con Conchita, a quien le dejó su tarjeta para que pudieran mantener comunicación. “Me gustaría que me llames”, comentó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.