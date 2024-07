Felipe Arosamena llegó a la casa de María Gracia Rizo Patrón para finalmente llevar a vivirla con él, en casa de sus padres. Sin embargo, la mayor de las Rizo Patrón no habría informado nada de esto en su casa. “¿Qué es esto? ¿A dónde te vas con estas maletas?”, preguntó Techi al ver a su hija saliendo con sus maletas. “Me voy. Me voy de la casa”, sentenció.

Al ver lo que estaba sucediendo, Techi le pidió explicaciones a Gracia, pues todo esto la está tomando por sorpresa. Lamentablemente, desde su resentimiento, la mayor de las Rizo Patrón no quiso dar mayores detalles. “No es muy difícil de entender. Me voy de la casa. Me voy a vivir con Felipe”, sentenció.

La Cocó no dudó en intervenir en esta conversación. “¿Sin casarse? ¿Te volviste comunista?”, preguntó muy fiel a su estilo. Fue ahí cuando Gracia comenzó a justificarse. “No puedo vivir en esta casa, no me hace bien”, manifestó. Por su parte, Techi poco a poco comenzó a perder la paciencia. “¿Cómo que no hay nada de qué conversar? ¡Gracia, soy tu mamá!”, gritó. “No, no te la mereces. Me voy a ir con Felipe quieras o no. ¿O me vas a alquilar un departamento? Porque te recuerdo que no hay plata”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.