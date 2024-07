María Gracia Rizo Patrón sigue furiosa por el evento que se generó en la recaudación de fondos de Miguelito. La hija de Techi no soporta estar más en el barrio y desea salir de ahí lo más pronto posible. En un inicio se lo comentó a Felipe, quien aceptó su pedido y ahora se lo comentó a Belén, quien quedó sumamente sorprendido con todo lo que está pasando.

“Ya no soporto vivir con mi mamá, estoy demasiado decepcionada de ella”, comenzó diciendo Gracia, mientras que su hermana menor la escuchaba atentamente. “¿A dónde te vas a ir?”, preguntó Belén, muy curiosa e impactada con la noticia. En ese instante, Gracia decide contarle toda la verdad acerca de su nuevo hogar.

“A la casa de Felipe, sólo que no saben los motivos. Me muero de la vergüenza”, expresó. La información le cayó como un agua de baldazo fría a Belén, quien se preocupó por su mamá. Sin embargo, Gracia no piensa dar marcha atrás. “No puedo seguir viendo a mi mamá y a los vecinos de al lado, no los soporto. Esto no se los voy a perdonar”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.